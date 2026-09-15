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meduza.io logomeduza
15 Сентября 2026, 20:32
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Андрею Ермаку разрешили снять электронный браслет, потому он «угрожает» его здоровью

Высший антикоррупционный суд Украины решил освободить бывшего главу офиса президента Андрея Ермака от ношения электронного браслета.

Андрею Ермаку разрешили снять электронный браслет, потому он «угрожает» его здоровью.
Андрею Ермаку разрешили снять электронный браслет, потому он «угрожает» его здоровью.

Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен (10 миллионов долларов) на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия». Суд продлил на 60 дней «процессуальные обязанности», возложенные на Ермака, среди которых следующие: сообщать об изменении места жительства или работы, сдать на хранение паспорта, необходимые для выезда за границу, не покидать пределы ранее установленных населенных пунктов и так далее.

При этом суд сослался на пояснения «независимого медицинского специалиста», который заявил, что «дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья» Ермака. Поэтому его освободили от обязанности носить электронный браслет.

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Источник
meduza.io logomeduza
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