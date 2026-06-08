Амстердам готовится резко повысить налоги для туристов и закрыть круизный порт.

Новый коалиционный план городской администрации предусматривает повышение туристического налога до 20%, закрытие морского круизного терминала и даже выкуп предприятий в историческом центре города для снижения туристической нагрузки, сообщает libertatea.ro

Соответствующие предложения будут рассмотрены городским советом 10 июня.

Сейчас в Амстердаме уже действует один из самых высоких туристических налогов в Европе — 12% от стоимости проживания либо фиксированный сбор в размере 15 евро для однодневных посетителей. Согласно новому плану, с 2027 года ставка налога вырастет до 16%, а затем будет ежегодно увеличиваться на один процентный пункт, пока к 2030 году не достигнет 20%.

Городские власти объясняют инициативу тем, что Амстердам остаётся крайне популярным туристическим направлением, однако поток гостей оказывает серьёзное давление на общественные пространства, инфраструктуру и качество жизни местных жителей.

Ожидается, что дополнительные доходы от туристического налога будут направлены на проекты по благоустройству города, повышению безопасности и улучшению условий жизни как для жителей, так и для туристов.

Одной из самых радикальных мер может стать закрытие морского круизного терминала. В документе прямо говорится о намерении прекратить возможность прибытия в Амстердам на морских круизных лайнерах. Для реализации этого решения муниципалитет планирует провести переговоры с правительством Нидерландов и региональными властями.

Если инициатива будет одобрена, она затронет круизную индустрию, поскольку ежегодно в город по морю прибывают сотни тысяч пассажиров.

Кроме того, муниципалитет намерен постепенно менять облик исторического центра. Власти рассматривают возможность систематического выкупа зданий и расположенных в них предприятий, чтобы уменьшить влияние чрезмерного туризма на центральные районы города.

Также обсуждается повышение сборов за прогулки по каналам, включая экскурсионные лодки, катера, каноэ и другие виды водного транспорта.

Новая администрация отказалась и от ранее обсуждавшегося проекта строительства специального «Эротического центра», который должен был частично перенести секс-индустрию за пределы знаменитого Квартала красных фонарей. Вместо этого власти намерены поддерживать небольшие локальные проекты, направленные на снижение нагрузки на центр города.

Ещё одной мерой станет сокращение расходов на продвижение Амстердама как туристического направления. Муниципалитет планирует уменьшить финансирование организации, управляющей брендом «I amsterdam», и сосредоточиться на формировании более сбалансированной модели туризма.

В последние годы жители Амстердама всё чаще жалуются на переполненные улицы, шум, рост цен и чрезмерное количество туристов. На этом фоне власти города присоединяются к ряду европейских направлений, которые пытаются ограничить последствия массового туризма для местного населения и городской инфраструктуры.