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7 Июля 2026, 22:06
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Американский миллионер-биохакер сообщил о редком заболевании желудка

Брайан Джонсон сообщил в X, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует слизистую оболочку желудка, из-за чего организм хуже усваивает питательные вещества.

Американский миллионер-биохакер сообщил о редком заболевании желудка.
Американский миллионер-биохакер сообщил о редком заболевании желудка.

«Мой желудок пожирает сам себя», — написал Джонсон.

По словам предпринимателя, уже 11 лет у него были низкие показатели железа, но причину долго не могли найти. Джонсон заявил, что теперь вместе со своей командой будет искать способ справиться с заболеванием.

Он написал, что «попытается решить эту проблему», одновременно раскритиковав прежних врачей за то, что они, по его словам, недооценивали проблему с низким уровнем ферритина.

Джонсон известен своими попытками замедлить старение: он ежедневно принимает множество добавок, постоянно отслеживает показатели организма, строго контролирует питание, тренировки и медицинские процедуры.

Netflix снял о нем документальный фильм Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, а его состояние оценивают примерно в 400 миллионов долларов.

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