Американские войска в Индийском океане захватили нефтяной танкер Davina.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Армии США, передает nv.ua

Официальный Вашингтон ввел блокаду морской торговли Ирана, в то время как представители режима аятолл обстреливают суда — чтобы не дать им пройти через Ормузский пролив у входа в Персидский залив.

«Мы будем продолжать глобальные операции по обеспечению соблюдения морского права, чтобы пресекать деятельность незаконных сетей и задерживать суда, оказывающие материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали», — заявили американские офицеры.

Как пишет Reuters, корабль Davina, класса "супертанкер", способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти, был подвергнут санкциям США в октябре 2024 года — за торговлю иранской нефтью.

Корабль, также известный под именем Lenor, в последний раз было замечено 5 июня у южного побережья острова Шри-Ланки, как показали данные проекта по отслеживанию судов MarineTraffic.

Осадка судна указывала на то, что оно было почти полностью загружено нефтяным грузом, как показали отдельные данные о перевозках, подытожили в Reuters.