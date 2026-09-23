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theins.ru logotheins
23 Сентября 2026, 14:35
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Алиев помиловал француза, осужденного в Азербайджане за «шпионаж»

Париж по требованию Баку добивался отмены санкций против Усманова.

Алиев помиловал француза, осужденного в Азербайджане за «шпионаж».
Алиев помиловал француза, осужденного в Азербайджане за «шпионаж».

Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Райана, который был приговорен в Азербайджане к 10 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Соответствующий указ опубликован на сайте азербайджанского лидера, сообщает theins.ru

14 сентября Financial Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что власти Франции под давлением Азербайджана лоббируют отмену санкций Евросоюза в отношении узбекско-российского олигарха Алишера Усманова. По данным газеты, снятие санкций было частью сделки по освобождению граждан Франции, арестованных в Азербайджане.

Алиев помиловал француза, осужденного в Азербайджане за «шпионаж»

Три европейских чиновника рассказали FT, что Франция и Словакия наложили вето на продление санкций в отношении 2600 физических и юридических лиц, связанных с режимом Владимира Путина, настаивая на исключении из этого списка Усманова.

22 сентября стало известно, что Совет Евросоюза согласовал продление санкций против российских физических и юридических лиц еще на три года, одновременно исключив из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По данным источников FT, о снятии санкций с Фридмана просил Люксембург.

Мартена Райана задержали в Азербайджане в декабре 2023 года, обвинив в шпионаже в пользу французских спецслужб. В марте 2026 года его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Своим указом от 23 сентября Алиев помиловал в общей сложности 20 человек. 

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Источник
theins.ru logotheins
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