Аль Пачино появился на публике с 32-летней возлюбленной.

86-летний американский актёр Аль Пачино появился на публике вместе с 32-летней Нур Альфаллах — матерью их общего сына Романа. Пара посетила открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе.

Нур опубликовала совместное с актёром фото в Instagram (nooralfallah). Звездная пара выглядела на мероприятии очень эффектно и стильно, пишет focus.ua

Для выхода в свет Аль Пачино выбрал образ total black. Он надел черную рубашку с расстегнутыми пуговицами и темный пиджак. Актёр дополнил наряд длинным шарфом, солнцезащитными очками и серой вязаной шапкой. Седая борода и аксессуары придают звезде более брутальный вид.

Нур Альфаллах появилась на публике в элегантном чёрном костюме, который подчёркивает фигуру знаменитости и акцентирует внимание на её декольте. Образ дополнили изящные украшения, распущенные длинные волосы и лёгкий макияж.

"Мама и папа Романа", — так кратко подписала фото Нур.

Интересно, что слухи о романе Нур и Аль Пачино начали появляться в 2022 году. Именно тогда они впервые появились на публике вместе. В июне 2023 года у пары родился сын Роман. Для Альфаллах это первый ребёнок, а для актёра — четвёртый.

У Аль Пачино также есть дочь Джули от Джен Таррант и близнецы Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.