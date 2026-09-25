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25 Сентября 2026, 12:08
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Акции McDonald’s упали на 5% после анонса масштабной модернизации за $8,5 млрд

McDonald's объявила, что в ближайшее десятилетие вложит $8,5 млрд в модернизацию 46 тыс. ресторанов по всему миру. После этого акции компании упали почти на 5%, что стало самым большим процентным падением с апреля 2025 года.

Акции McDonald’s упали на 5% после анонса масштабной модернизации за $8,5 млрд.
Акции McDonald’s упали на 5% после анонса масштабной модернизации за $8,5 млрд.

Инвесторов шокировали масштаб и стоимость обновления сети, пишет apnews.com

Модернизация включает установку специальных шкафчиков для выдачи заказов курьерам, обновление кухонь, расширение детских игровых зон и создание открытых кофейных зон. Кроме того, к 2028 году компания планирует оснастить 20 тыс. ресторанов специальными весами для проверки точности заказов. McDonald's также внедряет систему ArchIQ, разработанную совместно с Google, и ИИ-ассистента Archy для приема заказов на автокассах и автоматизации учета продуктов.

Помимо технологического обновления, сеть адаптирует меню: компания расширяет тестирование курицы в ручной панировке, а также вводит позиции с высоким содержанием белка, ориентируясь на клиентов, следящих за диетой и принимающих препараты для похудения.

Инвестиции будут осуществляться поэтапно, по мере готовности рынков и отдельных франчайзи. Ожидается, что после модернизации повышение эффективности принесет среднему ресторану в США примерно $100 тыс. ежегодной выгоды в виде денежного потока, часть которой можно будет реинвестировать в ресторан.

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