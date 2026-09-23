Актриса Хейден Панеттьер умерла от передозировки наркотиков – установило вскрытие

В результате вскрытия выяснилось, что голливудская актриса Хейден Панеттьер умерла от токсического воздействия на ее организм фентанила, ксанакса и нескольких других медицинских препаратов.

Панеттьер, наиболее известная по ролям в телесериалах «Герои» и «Нэшвилл», умерла в середине августа в возрасте 36 лет. Она не скрывала, что боролась с зависимостью от наркотиков и алкоголя, пишет bbc.com

Коронер округа Гринвил в Южной Каролине установил, что смерть актрисы стала результатом несчастного случая, и на ее теле не было обнаружено никаких повреждений, которые могли бы способствовать ее смерти.

Патологоанатомы также установили, что в крови Панеттьер присутствовал метакарбамол (миорелаксант, препарат, снижающий тонус мускулатуры), а также кветиапин — антипсихотическое лекарство, которое применяется для лечения некоторых психических заболеваний.

Фентанил — это синтетический опиоид, применение которого только за последние пять лет стало причиной смерти сотен тысяч американцев.

Офис коронера сообщил, что сотрудники экстренных служб попытались реанимировать актрису и снова запустить ее сердце, но эти попытки оказались неудачными.

Сообщается, что в расследовании смерти Панеттьер будет участвовать американское Управление по борьбе с наркотиками.

Как сказано в полицейском отчете о смерти актрисы, в момент, когда в дом Панеттьер прибыли экстренные службы, рядом с ней находились ее бывший бойфренд Брайан Хикерсон (в прошлом тот признавался, что жестоко с ней обращался) и ее брат Зак.

За несколько месяцев до смерти Панеттьер опубликовала мемуары, в которых подробно рассказывала о своих проблемах с наркотической зависимостью и послеродовой депрессией.

Панеттьер писала, что впервые попробовала наркотики в 16-летнем возрасте, когда появилась на красной ковровой дорожке во время премьеры телесериала «Герои». Тогда один из коллег дал ей то, что он назвал «таблеткой для хорошего настроения», чтобы взбодрить ее.

«Я тогда представления не имела, что этого делать нельзя. Я не знала, в какие двери я вхожу в смысле моей зависимости, — говорила она журналу People. — Когда я повзрослела, то практически не могла жить без алкоголя и наркотиков».

Брат Панеттьер Янсен умер от сердечного заболевания в возрасте 28 лет. В своей книге актриса признавалась, что тот также страдал от наркотической зависимости и в числе прочего принимал героин и кокаин, что привело к его смерти.