AirTag в багаже снижает число безвозвратно потерянных сумок на 90% в год.

По данным отчёта SITA 2026 Baggage IT Insights, использование устройства для отслеживания местоположения сократило время возврата багажа на 26%.

Список вещей первой необходимости в путешествии сегодня выглядит немного иначе. Носки, нижнее бельё, солнцезащитный крем… и Apple AirTag (или другое устройство для отслеживания местоположения), пишет euronews.com

Такое устройство помогает путешественникам чувствовать себя спокойнее: они точно знают, где находится их багаж, что приносит немалое облегчение даже в тот момент, когда на ленте выдачи появляется последний чемодан, а ваш так и не выходит.

Теперь новые данные, собранные системой SITA WorldTracer, автоматизированной системой обработки багажа, которой пользуются 500 авиакомпаний и 2 800 аэропортов, показывают: чемоданы с такими устройствами внутри гораздо реже теряются навсегда, а пассажиры получают обратно свои вещи быстрее.

По данным отчёта SITA 2026 Baggage IT Insights, число действительно утраченных сумок (большинство потерянного багажа в итоге находят, полностью безвозвратно пропадает лишь малая часть) сокращается на 90 %, если в багаже установлен Apple AirTag или аксессуар, работающий в сети Find My.

Авиакомпании, которые внедрили интеграцию Apple Find My и функции Share Item Location в систему WorldTracer, также сократили время розыска и возврата задержанного багажа на 26 %.

В целом в 2025 году показатели ненадлежащего обращения с багажом и общее количество неправильно обработанных сумок снизились соответственно на 23 и 19 %, достигнув самых низких значений за всё время наблюдений, за исключением периода пандемии.

Почему вообще задерживают багаж? Самая частая причина — ошибки при обработке трансферного багажа: на них приходится 39 % всех случаев, когда ваш чемодан не успевает попасть на стыковочный рейс.

Ошибки при оформлении билетов, перепутанный багаж и дополнительные проверки службы безопасности вызывают 18 % задержек, ещё в 16 % случаев багаж просто не попадает на борт. На долю таможенных процедур, погоды, ограничений по месту и весу, а также работы аэропортов приходится 11 % задержек, ошибки при погрузке и разгрузке дают ещё 8 %, а ошибки при маркировке и неправильное обращение с багажом в аэропорту прибытия — по 4 % каждая.

В 2025 году ненадлежащим образом были обработаны около 24 млн единиц багажа — это 4,9 чемодана на 1 000 пассажиров.