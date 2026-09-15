AirBaltic, выполняющая рейсы из Кишинева, подала на банкротство из-за цен на топливо.

Латвийская авиакомпания airBaltic подала в суд в Нью-Йорке заявление о защите в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США.

Об этом компания сообщила на своём веб-сайте. Также об этом пишет Reuters.

Компания стремится реструктурировать свой долг и выстоять в условиях углубления общеотраслевого кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, сообщает epravda.com.ua

Процедура по главе 11 позволяет компании реструктурировать долг, другие финансовые обязательства и капитал, продолжая операционную деятельность. В airBaltic заявили, что работают в обычном режиме, а билеты и бронирования остаются в силе.

Кроме того, в компании подчеркнули, что речь не идет о банкротстве или неплатежеспособности.

Война США с Ираном привела к удвоению цен на авиатопливо, что спровоцировало самый серьезный кризис в авиационной отрасли со времен пандемии COVID-19.

По мере ухудшения финансового положения airBaltic вела переговоры с кредиторами о привлечении краткосрочного финансирования, но не смогла договориться об условиях.

Доходность её облигаций резко выросла: в 13–29 раз с начала года. Это отражает усиление опасений инвесторов относительно перспективы дефолта.

Теперь авиакомпания сообщила, что достигла договоренности о привлечении нового финансирования в размере 350 млн евро по механизму debtor-in-possession примерно под 12% годовых.

AirBaltic находится в мажоритарной собственности правительства Латвии.

Премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил, что процедура была начата после того, как держатели облигаций, на долю которых приходится более 70% стоимости долга компании, отказались одобрить кредит, необходимый для выживания авиакомпании, и вместо этого выбрали ликвидацию.

Решение airBaltic подать заявление в суд направлено на обеспечение защиты от кредиторов в ходе переговоров о реструктуризации долга. Компания также рассчитывает завершить процедуру по разделу 11 к июню следующего года.