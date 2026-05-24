Африка строит "Великую зеленую стену".

Одиннадцать африканских стран продолжают реализацию одного из крупнейших экологических проектов в мире – "Великой зеленой стены" (Great Green Wall), которая должна остановить расширение пустыни Сахара и спасти плодородные земли региона Сахель, пишет издание Mediafax, передает unian.net

Проект предусматривает создание огромного природного пояса растительности протяженностью около 8000 километров – от Джибути на востоке Африки до Сенегала на западе. Главная цель инициативы – замедлить опустынивание, восстановить деградированные земли и защитить миллионы людей, чья жизнь зависит от сельского хозяйства.

Согласно плану, к 2030 году проект должен восстановить около 100 миллионов гектаров деградированных земель, поглотить примерно 250 миллионов тонн CO₂ и создать до 10 миллионов "зеленых" рабочих мест.

Авторы инициативы рассчитывают, что масштабная посадка деревьев и восстановление экосистем помогут стабилизировать почву, снизить последствия засух и поддержать сельские общины в одном из самых уязвимых регионов мира.

Фактически речь идет о создании огромного "зеленого пояса", который должен стать естественным барьером против наступления Сахары.

Инициативу запустили около 19 лет назад при поддержке африканских государств и международных организаций. Однако, несмотря на амбициозные планы, реализация идет значительно медленнее ожидаемого. По данным СМИ, проект завершен лишь примерно на 18%.

Наиболее заметных результатов удалось добиться в Эфиопии, Сенегале и Нигерии, где уже восстановлены крупные участки земель. Но в большинстве стран работы продвигаются медленно.

Реализацию проекта осложняют политическая нестабильность, военные перевороты, коррупция, слабая инфраструктура, проблемы с управлением финансами. Общий бюджет инициативы оценивается примерно в 31 миллиард долларов.

Регион Сахель – переходная зона между пустыней Сахара и саваннами – высыхает очень быстро. По данным ООН, пустыня ежегодно продвигается примерно на 45–60 сантиметров. Кроме того, за последнее столетие температура в регионе выросла примерно на 1,5°C выше среднемирового уровня.

Эксперты предупреждают, что без масштабных мер деградация земель может привести к огромному миграционному кризису.

По оценкам ООН, к 2050 году около 250 миллионов человек могут быть вынуждены покинуть свои дома из-за потери пригодных для жизни и сельского хозяйства территорий.