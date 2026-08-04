Велогонщиц на «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради аэродинамики.

Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди с помощью специальных накладок с целью улучшения аэродинамики.

Правила UCI запрещают любые модификации экипировки, которые влияют на морфологию тела. Накладки под бюстгальтером меняют поток воздуха вокруг туловища и уменьшают давление на бёдра. Таким образом, у человека появляется преимущество в движении, поскольку снижается сопротивление воздуха, передает wielerflits.nl

Научное исследование, опубликованное в Science Direct, подтвердило эффективность такой хитрости. Учёные выяснили, что обтекатели правильной формы снижают аэродинамическое сопротивление на 3,6%. В гонках это даёт экономию времени от 0,78 секунды на каждый километр пути. В коротком заезде влияние практически незаметно, но на дистанции более 20 км велосипедистка в подобной экипировке будет иметь преимущество перед конкурентками.

Во время «Тур де Франс» 2026 года несколько команд попросили судей UCI чётко прописать правила осмотра. Одним из способов контроля может стать проверка спортсменок в закрытой палатке сразу после финиша. Спортсменкам, которых поймают на нарушении правил, грозят отстранение и штраф до 1 000 швейцарских франков (около 1070 евро).