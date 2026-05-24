24 Мая 2026, 10:00
Усик победил кикбоксера Рико Верхувена в чемпионском бою

Украинец Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена и сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик победил кикбоксера Рико Верхувена в чемпионском бою.
Усик победил кикбоксера Рико Верхувена в чемпионском бою.

Поединок прошел на фоне египетских пирамид в Гизе. Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

39-летний Усик также владеет чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), но в поединке с Верхувеном на кону стоял только титул WBC.

Усик выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге. До боя с Верхувеном он последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик добровольно отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в ноябре 2025 года.

37-летний Верхувен удерживал титул чемпиона Glory (крупнейший промоушен в кикбоксинге) в тяжелом весе рекордные 4220 дней (более 11 лет), одержав 26 побед подряд в качестве чемпиона. Он также является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14). В профессиональном боксе Верхувен провел лишь второй поединок (одна победа, одно поражение).

