Шёпот Роналду перед пенальти спровоцировал бурные дискуссии в соцсетях

Шёпот суперзвезды Криштиану Роналду перед решающим пенальти с Хорватией, прозвучавший в эфире по всему миру, вызвал спор: это молитва на арабском или его привычный португальский самонастрой в Саудовской Аравии.

Камера крупным планом запечатлела крайне личный момент максимальной концентрации Криштиану Роналду и в прямом эфире показала его миллиардам зрителей по всему миру за несколько секунд до решающего пенальти в драматической победе Португалии над Хорватией со счётом 2:1 в пятницу, передает euronews.com

Но именно его шёпот, обращённый к самому себе, спровоцировал по всему миру бурные дискуссии в соцсетях о том, что же именно он произнёс.

Пользователи соцсетей в арабоязычных странах в пятницу взорвались радостными комментариями, утверждая, что он дважды прошептал «Bismillah».

Тем временем в Португалии вся страна затаила дыхание на те бесконечные секунды, когда в одно мгновение решается, кто окажется героем, а кто — антигероем. Там спор, похоже, развернулся между версиями «vamos lá» («давай») и «vais marcar» («ты забьёшь»).

Выражение «Bismillah», что переводится как «Во имя Бога», во всём арабоязычном и преимущественно мусульманском мире произносится как просьба о помощи, наставлении или благословении перед любым действием — в надежде на благоприятный исход.

Криштиану Роналду в 2022 году перешёл в чемпионат Саудовской Аравии, подписав контракт с клубом «Аль‑Наср», чем привёл в восторг весь арабский мир. Именно этот ключевой эпизод поразил воображение болельщиков: в многочисленных роликах в соцсетях видно, как мужчины на миг замирают перед телевизорами, а затем, одновременно не веря своим глазам и ликуя, восклицают: «Роналду сказал Bismillah».

Арабоязычные СМИ в странах Персидского залива и за его пределами тоже подключились к расшифровке, осторожно — а порой и робко — вынося на первые полосы неожиданную, но столь желанную мысль: мировой суперзвезде, возможно, действительно свойственно шептать «Bismillah» как часть своего предударного ритуала, а значит, момент уже настал считать CR7 не только чемпионом и капитаном сборной Португалии, но и легендой арабского мира.

Спор неизбежно увлёк и сотрудников бюро Euronews в Дохе и Дубае, и редакцию арабской службы: проанализировав эпизод, все они сходятся во мнении, что Криштиану Роналду действительно прошептал «Bismillah».

Наши журналисты также отмечают важную деталь: выступая в чемпионате Саудовской Аравии, Криштиану Роналду многократно произносил «Bismillah» перед ударами, чтобы настроиться, и, возможно, впервые столь интимный момент самоободрения чемпиона оказался на глазах у всей планеты — и вызвал мировой резонанс.

В соцсетях один пользователь из Саудовской Аравии воскликнул: «До слёз трогательно, как на Криштиану Роналду повлияла исламская культура после его приезда в Саудовскую Аравию! И ещё сильнее впечатляет, что он повторил эту фразу (Bismillah) в момент максимальной концентрации, чтобы забить гол».

Другой пользователь из Пакистана объяснил: «Роналду произносит Bismillah перед каждым пенальти. Однажды он сказал в интервью: всякий раз, когда я говорю Bismillah, я забиваю».

Пока жаркие споры продолжались, один из пользователей возразил: «Роналду не говорит Bismillah. Он говорит “vais marcar”, то есть буквально настраивает себя: “ты забьёшь”. Из‑за его акцента это звучит как “bais marcar”, что очень похоже на Bismillah».

Капитан сборной Португалии и «Аль‑Насра» пока никак не прокомментировал спор, предпочтя сосредоточиться на общении с португальскими болельщиками, которые собрались у гостиницы команды после матча, чтобы вместе отпраздновать выход Португалии в четвертьфинал — во многом благодаря тому тихому мгновению вдохновения, которое решило исход встречи и заставило замолчать его критиков.