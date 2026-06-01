nv.ua logonv
1 Июня 2026, 19:52
2 753
Серена Уильямс возвращается в профессиональный теннис

44-летняя американка получила уайлд-кард в парный разряд травяного турнира Queen’s Club Championships в Лондоне, который состоится перед Уимблдоном.

Серена Уильямс возвращается в профессиональный теннис.
Серена Уильямс возвращается в профессиональный теннис.

Уильямс выступит в дуэте с канадской теннисисткой Викторией Мбоко, девятой ракеткой мира в одиночном разряде, передает nv.ua

«Queen’s Club кажется идеальным местом для начала этой новой главы. Именно на траве я пережила одни из самых важных моментов своей карьеры, и я рада снова соревноваться на одной из самых знаковых площадок тенниса», — заявила Уильямс.

Турнир категории WTA 500 в Лондоне стартует 8 июня. Пока неизвестно, планирует ли Серена выступить на Уимблдоне-2026, который начнется 29 июня.

Напомним, Уильямс провела последний матч в карьере на US Open 2022 года. После этого американка несколько раз намекала на возможное возвращение в теннис.

Серена за карьеру выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде (второй результат в истории среди женщин), а также 14 Грэндслемов в паре. Четыре раза становилась олимпийской чемпионкой (трижды в паре, один раз в одиночном разряде). Пять раз заканчивала год в статусе лидера мирового рейтинга.

Добавим, что карьеру до сих пор продолжает старшая сестра Серены, 45-летняя Винус Уильямс. Последний раз она выступала в апреле на турнире в Мадриде.

Источник
nv.ua
