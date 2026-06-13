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rupor.md logorupor
13 Июня 2026, 18:30
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Сборная Молдовы по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка Дэвиса

Национальная команда Республики Молдова по теннису заняла первое место в группе Кубка Дэвиса и обеспечила себе выход в плей-офф Мировой группы II.

Сборная Молдовы по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка Дэвиса.
Сборная Молдовы по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка Дэвиса.

Об этом сообщает IPN, передает rupor.md

В последнем матче в группе III Европейской зоны Молдова обыграла Косово со счётом 2:0. Илья Сницарь победил Дони Гаши со счётом 6:3, 6:0, а Раду Албот победил Ясина Якупи со счётом 6:3, 6:0. Парный матч не состоялся, победа уже была определена.

Молдова завершила групповой этап с тремя победами в трёх матчах по результатам предыдущих успехов над Северной Македонией (2:1) и Грузией (3:0). Занявшая первое место Национальная сборная Молдовы вышла в плей-офф Кубка Дэвиса в группе II.

В субботу Молдова сыграет матч, определяющий победителя турнира в Кишинёве против Латвии, победителя в Группе А.

Соревнования пройдут в период 10-13 июня в Национальном теннисном центре Кишинёва.

Источник
rupor.md logorupor
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