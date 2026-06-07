Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Roland Garros.

Восьмая ракетка мира 19-летняя россиянка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", второго в сезоне турнира "Большого шлема", передает dw.com

В финале, состоявшемся в субботу, 6 июня, выступающая в нейтральном статусе спортсменка обыграла в двух партиях неожиданно пробившуюся в финал 114-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2.

Россиянки не побеждали на "Ролан Гаррос" с 2014 года

Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которая выиграла на "Ролан Гаррос". В последний раз это удавалось Марии Шараповой, которая обыграла Симону Халеп в 2014 году.

В полуфинале турнира россиянка обыграла представительницу Украины Марту Костюк.

Победа поднимет ее рейтинг до шестого места. Теннисистка из Польши же поднимется почти на сто позиций - до 21 места.