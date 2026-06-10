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ipn
10 Июня 2026, 20:53
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Раду Албот и Илья Сницарь принесли Молдове первую победу на Кубке Дэвиса

Сборная Молдовы дебютировала в Кубке Дэвиса с победы, обыграв Северную Македонию со счётом 2-1 в первом матче Группы III Европейской зоны.

Раду Албот и Илья Сницарь принесли Молдове первую победу на Кубке Дэвиса. Коллаж: ipn.md
Раду Албот и Илья Сницарь принесли Молдове первую победу на Кубке Дэвиса. Коллаж: ipn.md

В первом одиночном матче Илья Сницарь (ATP 902) победил Калина Ивановски (ATP 991) со счётом 6-4, 3-6, 6-1 и принёс первый пункт для сборной Республики Молдова. Затем Раду Албот (ATP 450) увеличил преимущество хозяев во втором матче после того, как его соперник Олег Приходько (ATP 379) снялся с игры во втором сете. В момент ухода Албот вёл со счётом 7-5, 2-0, передает ipn.md

Парный матч, который проходил между парами Калин Ивановски - Олег Приходько и Раду Албот - Илья Сницарь, завершился досрочно из-за отказа гостей от продолжения игры ещё в первом сете, когда счёт был 5-2. Таким образом, сборная Молдовы одержала победу со счётом 2-1.

Также в группе B сборная Грузии одержала победу над Косово со счётом 3-0. Завтра у национальной команды Молдовы запланированы матчи против сборной Грузии, начало в 10:00.

Турнир III группы Европейской зоны проходят на кортах Национального теннисного центра с 10 по 13 июня в Кишинёве. В первые два дня соревнований команды будут сражаться в матчах группового этапа, каждая команда встретится со всеми противниками в своей группе. В последний день запланированы рейтинговые матчи, которые определят итоговые позиции и команды, продвинувшиеся в Группу II Европы.

Республика Молдова представлена на турнире Раду Алботом, Ильёй Сницарем, Матисом Брауном и Андреем Горбаном. Неиграющим капитаном команды является Андрей Чумак.

Источник
ipn
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