Подарок Мбаппе привел к уголовному делу против менеджера сборной Франции.

Килиан Мбаппе после ЧМ-2022 подарил €60 тыс. Мохамеду Санхаджи, отвечавшему за безопасность сборной. Тому из-за этого пришлось уйти из полиции, но потом его напрямую наняла федерация футбола. Теперь его обвинили в коррупции.

Прокуратура обвинила менеджера сборной Франции Мохамеда Санхаджи, отвечающего за безопасность и логистику, в коррупции по делу о полученном от Килиана Мбаппе денежном подарке, пишет Le Monde со ссылкой на L'Equipe.

Как отмечает RMC Sport, Санхаджи среди прочего обвиняют в присвоении государственных средств, взятке, мошенничестве и отмывании денег.

Санхаджи отвечал за безопасность сборной в 2004–2025 годах и был вынужден досрочно уйти на пенсию из полиции из-за того, что после чемпионата мира 2022 года получил от Мбаппе €60 тыс. (часть премиальных футболиста за турнир), не уведомив руководство. О «подарке» в 2024 году финансовую разведку (Tracfin) уведомил сотрудник банка.

Мбаппе дал Санхаджи деньги незадолго до своей поездки в Камерун, где встречался с политиками и играл в благотворительном матче. Санхаджи координировал вопросы безопасности визита вместе с посольством.

Федерация футбола Франции позднее напрямую наняла Санхаджи для сопровождения сборной на чемпионат мира 2026 года.

Теперь Санхаджи запрещено заниматься полицейской работой или работой в сфере профессионального спорта, в том числе контактировать с игроками сборной и функционерами федерации, а также появляться на стадионах и тренировочной базе.