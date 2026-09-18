Олимпийские гребцы в 2032 году будут соревноваться на реке с крокодилами.

Соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2032 года пройдут на реке Фицрой в австралийском Рокгемптоне, где обитают крокодилы.

Власти Квинсленда сообщили, что площадка успешно прошла независимую техническую проверку и получила одобрение.

«Все официально, подписано и решено», — заявил премьер штата Дэвид Крисафулли.

Выбор Фицроя вызвал споры еще в 2025 году. Более 500 гребцов, включая олимпийского чемпиона Дрю Гинна, выступали за перенос соревнований, указывая на течение, риск наводнений и другие особенности реки.

Теперь власти начнут проектировать необходимую инфраструктуру. Планируется оборудовать двухкилометровую трассу с восемью дорожками. Расширять или углублять реку, по предварительным выводам, не потребуется. В Квинсленде уже действует программа контроля за крокодилами, предусматривающая удаление крупных или опасно ведущих себя животных.