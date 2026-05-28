Молдова завоевала три медали на чемпионате Европы по грэпплингу.

В возрастной категории U-20 Ион Сили стал серебряным призером в весовой категории до 92 кг. В полуфинале молдавский спортсмен одолел россиянина Святослава Золотова, а в финале уступил поляку Якубу Юхно, передает noi.md

Среди взрослых Эльдар Рафигаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 кг. В финальной схватке молдавский спортсмен уступил россиянину Билалу Курбабагамаеву.

Еще одну медаль принёс Молдове Кристиан Цугуля, ставший бронзовым призером в весовой категории до 84 кг. В поединке за бронзу он победил армянина Сурена Хурдаяна.

В шаге от медалей остановились еще два молдавских спортсмена: Артур Гергилиник (до 71 кг) и Ливиу Малуда (до 130 кг), которые заняли пятые места в итоговом зачете.