theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
28 Мая 2026, 21:14
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова завоевала три медали на чемпионате Европы по грэпплингу

Сборная Молдовы по грэпплингу завоевала три медали на чемпионате Европы в Ереване (Армения), две из которых — серебряные.

Молдова завоевала три медали на чемпионате Европы по грэпплингу.
Молдова завоевала три медали на чемпионате Европы по грэпплингу.

В возрастной категории U-20 Ион Сили стал серебряным призером в весовой категории до 92 кг. В полуфинале молдавский спортсмен одолел россиянина Святослава Золотова, а в финале уступил поляку Якубу Юхно, передает noi.md

Среди взрослых Эльдар Рафигаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 130 кг. В финальной схватке молдавский спортсмен уступил россиянину Билалу Курбабагамаеву.

Еще одну медаль принёс Молдове Кристиан Цугуля, ставший бронзовым призером в весовой категории до 84 кг. В поединке за бронзу он победил армянина Сурена Хурдаяна. 

В шаге от медалей остановились еще два молдавских спортсмена: Артур Гергилиник (до 71 кг) и Ливиу Малуда (до 130 кг), которые заняли пятые места в итоговом зачете.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте