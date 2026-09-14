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noi.md logonoi
14 Сентября 2026, 19:45
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Молдова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо

Молдавский спортсмен Максим Юхневич завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо, проходившем в Карагуататубе (Бразилия).

Молдова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по пляжному самбо.
Молдова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по пляжному самбо.

Уроженец Бельц Максим Юхневич выиграл схватку за бронзовую медаль у соперника Эстебана Бренеса, заняв третье место в весовой категории до 88 килограммов, передает noi.md

В мировом первенстве приняли участие около 75 спортсменов из 24 стран. Максим Юхневич был единственным представителем Республики Молдова. 

Медаль, завоеванная в Бразилии, стала продолжением еще одного важного спортивного достижения атлета: в текущем году Юхневич также выиграл бронзу на чемпионате Европы по самбо среди взрослых.

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Источник
noi.md logonoi
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