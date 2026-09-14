Молдова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по пляжному самбо.

Молдавский спортсмен Максим Юхневич завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо, проходившем в Карагуататубе (Бразилия).

Уроженец Бельц Максим Юхневич выиграл схватку за бронзовую медаль у соперника Эстебана Бренеса, заняв третье место в весовой категории до 88 килограммов, передает noi.md

В мировом первенстве приняли участие около 75 спортсменов из 24 стран. Максим Юхневич был единственным представителем Республики Молдова.

Медаль, завоеванная в Бразилии, стала продолжением еще одного важного спортивного достижения атлета: в текущем году Юхневич также выиграл бронзу на чемпионате Европы по самбо среди взрослых.