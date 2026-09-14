14 Сентября 2026, 19:45
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Молдова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по пляжному самбо.
Молдова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо
Молдавский спортсмен Максим Юхневич завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо, проходившем в Карагуататубе (Бразилия).
Уроженец Бельц Максим Юхневич выиграл схватку за бронзовую медаль у соперника Эстебана Бренеса, заняв третье место в весовой категории до 88 килограммов, передает noi.md
В мировом первенстве приняли участие около 75 спортсменов из 24 стран. Максим Юхневич был единственным представителем Республики Молдова.
Медаль, завоеванная в Бразилии, стала продолжением еще одного важного спортивного достижения атлета: в текущем году Юхневич также выиграл бронзу на чемпионате Европы по самбо среди взрослых.