Молдова проиграла Беларуси 1:6 в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу.

Сборная Республики Молдова по пляжному футболу проиграла Беларуси со счетом 1:6 в турнире за 5–8-е места Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Виареджо.

Беларусь открыла счет на 14-й минуте благодаря голу Анатолия Рябко. Через две минуты Кэтэлин Бешеля сравнял счет. На 17-й минуте Игорь Бриштель вновь вывел Беларусь вперед, после чего соперники забили еще четыре мяча. Рябко оформил дубль на 25-й минуте, затем отличились Никита Чайковский и Юрий Петровский. В последнюю минуту Бриштель установил окончательный счет, также оформив дубль, передает ipn.md

После поражения команда Руслана Перная сыграет за седьмое место. В воскресенье Молдова вновь встретится с Германией.

На групповом этапе Молдова потерпела два поражения и одержала одну победу. Команда уступила Италии — 2:9 и Дании — 4:8, после чего в дополнительное время обыграла Германию — 5:4. Молдова заняла третье место в группе A, набрав два очка.