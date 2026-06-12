Молдавский военный стал вице-чемпионом мира по контактным видам спорта.

Спортсмен, который является солдатом I класса в Национальной армии, занял второе место в своей весовой категории, добившись одного из самых важных результатов делегации Республики Молдова на международных студенческих соревнованиях, передает noi.md

По данным Министерства обороны, этот результат является подтверждением дисциплины, упорства и подготовки, продемонстрированных военнослужащими Национальной армии на спортивных соревнованиях высокого уровня.

Ведомство подчеркнуло, что Ион Демьян достойно представил Республику Молдову на международной арене. Чемпионат мира среди студентов FISU по контактным видам спорта проходит с 8 по 13 июня 2026 года и собрал почти 1 500 участников из примерно 50 стран.

Мероприятие считается одним из важнейших студенческих соревнований, посвященных контактным видам спорта.