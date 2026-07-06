Молдавский роллер завоевал золото на Кубке мира в Милане.

Спортсмен из Молдовы Максим Караион занял первое место на этапе Кубка мира по роллер-фристайлу (Hero Battle Cup 2026).

Караион стал победителем в мужской дисциплине Free Jump (прыжки в высоту на роликовых коньках). В финальной части турнира он обошел представителя Сенегала Дама Фалля, занявшего второе место. Третий результат показал Салифу Мухавья из Бенина.

Соревнования проходили в Милане с 30 июня по 4 июля. Турнир объединил более 300 участников из более чем 25 стран, включая Молдову, Китай, Испанию, Францию, Украину, Индию и Тайвань.