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6 Июля 2026, 09:30
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Молдавский роллер завоевал золото на Кубке мира в Милане

Спортсмен из Молдовы Максим Караион занял первое место на этапе Кубка мира по роллер-фристайлу (Hero Battle Cup 2026).

Молдавский роллер завоевал золото на Кубке мира в Милане.
Молдавский роллер завоевал золото на Кубке мира в Милане.

Караион стал победителем в мужской дисциплине Free Jump (прыжки в высоту на роликовых коньках). В финальной части турнира он обошел представителя Сенегала Дама Фалля, занявшего второе место. Третий результат показал Салифу Мухавья из Бенина.

Соревнования проходили в Милане с 30 июня по 4 июля. Турнир объединил более 300 участников из более чем 25 стран, включая Молдову, Китай, Испанию, Францию, Украину, Индию и Тайвань.

Источник
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