Молдавские олимпийцы получат грант от МОК.

Международный олимпийский комитет впервые в истории начнет выплачивать прямую финансовую помощь спортсменам, квалифицировавшимся на Олимпийские игры.

Каждый атлет, получивший олимпийскую лицензию на летние или зимние Игры, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов, передает realitatea.md

Решение принято в рамках программы «Fit for the Future» и стало первым подобным шагом за более чем 130 лет существования олимпийского движения.

Первыми выплаты получат участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На реализацию программы Международный олимпийский комитет выделил 140 миллионов долларов.

В число получателей гранта войдут и представители Молдовы, выступавшие на зимней Олимпиаде в Италии. Финансовую поддержку получат Алина Стремоус, Павел Магазеев, Максим Макаров, Юлиан Лукин и Елизавета Глусович.

В МОК заявили, что новая инициатива направлена на поддержку спортсменов в подготовке к крупнейшим международным соревнованиям и поможет покрыть часть расходов, связанных с развитием спортивной карьеры.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.