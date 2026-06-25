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realitatea.md logorealitatea
25 Июня 2026, 22:36
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Молдавские олимпийцы получат грант от МОК

Международный олимпийский комитет впервые в истории начнет выплачивать прямую финансовую помощь спортсменам, квалифицировавшимся на Олимпийские игры.

Молдавские олимпийцы получат грант от МОК.
Молдавские олимпийцы получат грант от МОК.

Каждый атлет, получивший олимпийскую лицензию на летние или зимние Игры, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов, передает realitatea.md

Решение принято в рамках программы «Fit for the Future» и стало первым подобным шагом за более чем 130 лет существования олимпийского движения.

Первыми выплаты получат участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На реализацию программы Международный олимпийский комитет выделил 140 миллионов долларов.

В число получателей гранта войдут и представители Молдовы, выступавшие на зимней Олимпиаде в Италии. Финансовую поддержку получат Алина Стремоус, Павел Магазеев, Максим Макаров, Юлиан Лукин и Елизавета Глусович.

В МОК заявили, что новая инициатива направлена на поддержку спортсменов в подготовке к крупнейшим международным соревнованиям и поможет покрыть часть расходов, связанных с развитием спортивной карьеры.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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