Молдавские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.

Сборная Республики Молдова по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире Hasan Gemici & Gazanfer Bilge, который прошел в турецком городе Коджаэли.

По итогам соревнований молдавские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали, передает realitatea.md

Главным героем турнира стал Василе Диакону, поднявшийся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 70 кг и принесший сборной золотую награду.

Бронзовыми призерами соревнований стали Адриан Гросул (до 92 кг) и Ион Демьян (до 97 кг). Еще один представитель Молдовы, Евгений Михалчан, остановился в шаге от медали, заняв пятое место.

Всего на турнире Республику Молдова представляли девять борцов под руководством главного тренера мужской сборной Романа Дерменжи.

Международный турнир Hasan Gemici & Gazanfer Bilge ежегодно собирает сильнейших борцов из разных стран и считается одним из ключевых этапов подготовки к предстоящим международным соревнованиям.