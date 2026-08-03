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realitatea.md logorealitatea
3 Августа 2026, 11:14
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Молдавские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции

Сборная Республики Молдова по вольной борьбе успешно выступила на международном турнире Hasan Gemici & Gazanfer Bilge, который прошел в турецком городе Коджаэли.

Молдавские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.
Молдавские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции.

По итогам соревнований молдавские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали, передает realitatea.md

Главным героем турнира стал Василе Диакону, поднявшийся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 70 кг и принесший сборной золотую награду.

Бронзовыми призерами соревнований стали Адриан Гросул (до 92 кг) и Ион Демьян (до 97 кг). Еще один представитель Молдовы, Евгений Михалчан, остановился в шаге от медали, заняв пятое место.

Всего на турнире Республику Молдова представляли девять борцов под руководством главного тренера мужской сборной Романа Дерменжи.

Международный турнир Hasan Gemici & Gazanfer Bilge ежегодно собирает сильнейших борцов из разных стран и считается одним из ключевых этапов подготовки к предстоящим международным соревнованиям.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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