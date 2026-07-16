Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Instagram заявил, что его поединок с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 должен быть признан несостоявшимся.

Макгрегор проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги. В начале поединка ирландец неудачно приземлился. Он пытался подняться, но постоянно терял равновесие. Из-за этого судья был вынужден остановить бой. Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки.

«Пара заметок: 1. Завтра у меня будут результаты обследования ноги. 2. Бой должен быть признан несостоявшимся, а все ставки — возвращены», — написал Макгрегор.

37‑летний Макгрегор возобновил карьеру в смешанных единоборствах после пятилетнего перерыва. Теперь на счету бойца 22 победы и семь поражений в ММА. Ранее он удерживал чемпионские пояса UFC в полулегком и легком дивизионах.

В активе 34-летнего Холлоуэя 28 побед и девять поражений.