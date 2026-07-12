theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
12 Июля 2026, 14:14
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Конор Макгрегор проиграл первый бой в UFC за пять лет

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах уступил Максу Холлоуэю.

Конор Макгрегор проиграл первый бой в UFC за пять лет.
Конор Макгрегор проиграл первый бой в UFC за пять лет.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор уступил американцу Максу Холлоуэю в первом поединке за пять лет.

Бой Макгрегора и Холлоуэя возглавлял турнир UFC 329, который прошел в Лас-Вегасе. Поединок продолжался всего минуту.

Конор неудачно приземлился на травмированную ногу, после чего была зафиксирована победа американца техническим нокаутом.

Ирландец последний раз он выходил в октагон в 2021 году против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, Макгрегор тогда получил перелом ноги.

Это была вторая встреча соперников. В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя решением судей.

На счету 37-летнего Макгрегора теперь 22 победы и семь поражений в ММА. У бывшего чемпиона UFC в полулегком весе 34-летнего Холлоуэя 28 побед и девять поражений.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте