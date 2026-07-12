Конор Макгрегор проиграл первый бой в UFC за пять лет.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах уступил Максу Холлоуэю.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор уступил американцу Максу Холлоуэю в первом поединке за пять лет.

Бой Макгрегора и Холлоуэя возглавлял турнир UFC 329, который прошел в Лас-Вегасе. Поединок продолжался всего минуту.

Конор неудачно приземлился на травмированную ногу, после чего была зафиксирована победа американца техническим нокаутом.

Ирландец последний раз он выходил в октагон в 2021 году против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, Макгрегор тогда получил перелом ноги.

Это была вторая встреча соперников. В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя решением судей.

На счету 37-летнего Макгрегора теперь 22 победы и семь поражений в ММА. У бывшего чемпиона UFC в полулегком весе 34-летнего Холлоуэя 28 побед и девять поражений.