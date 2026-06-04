Кишинев принимает ЧМ по гиревому спорту: более 500 атлетов поборются за золото
В спортивном комплексе Chișinău Arena официально стартовал чемпионат мира по гиревому спорту 2026 года.
Организаторы ожидают на помостах более 500 спортсменов из примерно 30 стран мира. Турнир носит инклюзивный характер, предоставляя равные возможности для конкуренции как профессионалам, так и любителям, передает rupor.md
Медали будут разыграны в четырех основных категориях:
- юниоры — молодые и перспективные атлеты;
- взрослые (сеньоры) — элита мирового гиревого спорта;
- мастера — опытные ветераны помоста;
- парагиревики (parakettlebell) — спортсмены с ограниченными физическими возможностями.
Республику Молдова на домашнем чемпионате представляют 35 сильнейших атлетов, которые заявлены во всех возрастных и весовых категориях.
В состав национальной команды вошли титулованные спортсмены, среди которых:
- Николай Франгу — чемпион мира и Европы, признанный «Спортсменом года» в Молдове среди неолимпийских видов спорта;
- Михаил Мунтяну — многократный победитель и призер мировых первенств;
- Николай Бирлиба — рекордсмен мира и обладатель золотых медалей европейского уровня.
В декабре прошлого года Кишинев успешно принял Открытый чемпионат Европы WKSF, на котором молдавская сборная завоевала 44 медали и вошла в топ-5 сильнейших команд континента.
Проведение мирового первенства получило полную финансовую и административную поддержку со стороны Министерства образования и исследований Республики Молдова. На протяжении всех соревновательных дней за соблюдением строгих международных регламентов и чистотой результатов будут следить сертифицированные судьи, а также представители Национального антидопингового агентства (ANAD).
Соревнования в Chișinău Arena продлятся до 7 июня включительно, после чего станут известны имена новых чемпионов мира в командном и индивидуальном зачетах.