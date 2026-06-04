Кишинев принимает ЧМ по гиревому спорту: более 500 атлетов поборются за золото.

Организаторы ожидают на помостах более 500 спортсменов из примерно 30 стран мира. Турнир носит инклюзивный характер, предоставляя равные возможности для конкуренции как профессионалам, так и любителям, передает rupor.md

Медали будут разыграны в четырех основных категориях:

юниоры — молодые и перспективные атлеты;

взрослые (сеньоры) — элита мирового гиревого спорта;

мастера — опытные ветераны помоста;

парагиревики (parakettlebell) — спортсмены с ограниченными физическими возможностями.

Республику Молдова на домашнем чемпионате представляют 35 сильнейших атлетов, которые заявлены во всех возрастных и весовых категориях.

В состав национальной команды вошли титулованные спортсмены, среди которых:

Николай Франгу — чемпион мира и Европы, признанный «Спортсменом года» в Молдове среди неолимпийских видов спорта;

Михаил Мунтяну — многократный победитель и призер мировых первенств;

Николай Бирлиба — рекордсмен мира и обладатель золотых медалей европейского уровня.

В декабре прошлого года Кишинев успешно принял Открытый чемпионат Европы WKSF, на котором молдавская сборная завоевала 44 медали и вошла в топ-5 сильнейших команд континента.

Проведение мирового первенства получило полную финансовую и административную поддержку со стороны Министерства образования и исследований Республики Молдова. На протяжении всех соревновательных дней за соблюдением строгих международных регламентов и чистотой результатов будут следить сертифицированные судьи, а также представители Национального антидопингового агентства (ANAD).

Соревнования в Chișinău Arena продлятся до 7 июня включительно, после чего станут известны имена новых чемпионов мира в командном и индивидуальном зачетах.