theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 21:46
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кишинев принимает ЧМ по гиревому спорту: более 500 атлетов поборются за золото

В спортивном комплексе Chișinău Arena официально стартовал чемпионат мира по гиревому спорту 2026 года.

Кишинев принимает ЧМ по гиревому спорту: более 500 атлетов поборются за золото.
Кишинев принимает ЧМ по гиревому спорту: более 500 атлетов поборются за золото.

Организаторы ожидают на помостах более 500 спортсменов из примерно 30 стран мира. Турнир носит инклюзивный характер, предоставляя равные возможности для конкуренции как профессионалам, так и любителям, передает rupor.md

Медали будут разыграны в четырех основных категориях: 

  • юниоры — молодые и перспективные атлеты; 
  • взрослые (сеньоры) — элита мирового гиревого спорта; 
  • мастера — опытные ветераны помоста; 
  • парагиревики (parakettlebell) — спортсмены с ограниченными физическими возможностями.

Республику Молдова на домашнем чемпионате представляют 35 сильнейших атлетов, которые заявлены во всех возрастных и весовых категориях.

В состав национальной команды вошли титулованные спортсмены, среди которых: 

  • Николай Франгу — чемпион мира и Европы, признанный «Спортсменом года» в Молдове среди неолимпийских видов спорта; 
  • Михаил Мунтяну — многократный победитель и призер мировых первенств; 
  • Николай Бирлиба — рекордсмен мира и обладатель золотых медалей европейского уровня.

В декабре прошлого года Кишинев успешно принял Открытый чемпионат Европы WKSF, на котором молдавская сборная завоевала 44 медали и вошла в топ-5 сильнейших команд континента. 

Проведение мирового первенства получило полную финансовую и административную поддержку со стороны Министерства образования и исследований Республики Молдова. На протяжении всех соревновательных дней за соблюдением строгих международных регламентов и чистотой результатов будут следить сертифицированные судьи, а также представители Национального антидопингового агентства (ANAD).

Соревнования в Chișinău Arena продлятся до 7 июня включительно, после чего станут известны имена новых чемпионов мира в командном и индивидуальном зачетах.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте