Ирина Рынгач завоевала свой первый крупный трофей после возвращения к соревнованиям.

Наша спортсменка стала чемпионкой мира по контактным видам спорта на чемпионате мира среди студентов, проходившем в Бразилиа (Бразилия), передает noi.md

Это уже третья медаль, завоеванная спортсменами из Республики Молдова на этом мировом соревновании.