theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
11 Июня 2026, 14:46
665
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ирина Рынгач завоевала свой первый крупный трофей после возвращения к соревнованиям

Ирина Рынгач, занимающаяся вольной борьбой, одержала свою первую крупную победу, вернувшись к соревнованиям после травмы колена, полученной в прошлом году.

Ирина Рынгач завоевала свой первый крупный трофей после возвращения к соревнованиям.
Ирина Рынгач завоевала свой первый крупный трофей после возвращения к соревнованиям.

Наша спортсменка стала чемпионкой мира по контактным видам спорта на чемпионате мира среди студентов, проходившем в Бразилиа (Бразилия), передает noi.md

Это уже третья медаль, завоеванная спортсменами из Республики Молдова на этом мировом соревновании.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте