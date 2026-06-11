11 Июня 2026, 14:46
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Ирина Рынгач завоевала свой первый крупный трофей после возвращения к соревнованиям
Ирина Рынгач, занимающаяся вольной борьбой, одержала свою первую крупную победу, вернувшись к соревнованиям после травмы колена, полученной в прошлом году.
Наша спортсменка стала чемпионкой мира по контактным видам спорта на чемпионате мира среди студентов, проходившем в Бразилиа (Бразилия), передает noi.md
Это уже третья медаль, завоеванная спортсменами из Республики Молдова на этом мировом соревновании.