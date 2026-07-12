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meduza.io logomeduza
12 Июля 2026, 10:15
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Игрока сборной ЮАР Джейдена Адамса нашли мертвым после возвращения с ЧМ по футболу

В ЮАР умер полузащитник сборной страны по футболу Джейден Адамс, сообщает The Guardian.

Игрока сборной ЮАР Джейдена Адамса нашли мертвым после возвращения с ЧМ по футболу.
Игрока сборной ЮАР Джейдена Адамса нашли мертвым после возвращения с ЧМ по футболу.

Адамсу было 25 лет. За несколько дней до смерти он вернулся на родину вместе со сборной, вылетевшей с чемпионата мира на стадии 1/16 финала, передает meduza.io

Причины смерти игрока официально не называются, полиция сообщила, что ведет расследование. По информации журналиста Нуху Адамса (он однофамилец покойного спортсмена), футболист совершил самоубийство.

За свою карьеру Адамс провел за сборную ЮАР девять матчей и забил два гола. На клубном уровне он выступал за южноафриканскую команду «Мамелоди Сандаунс», которая в прошедшем сезоне выиграла африканскую Лигу чемпионов.

На ЧМ-2026 Адамс принял участие в трех матчах группового этапа. В игре с Канадой в 1/16 финала, по итогам которой команда вылетела, он остался в запасе.

Источник
meduza.io logomeduza
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