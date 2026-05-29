29 Мая 2026, 18:18
Forbes пятый год подряд признал «Реал» самым дорогим футбольным клубом мира

Испанский футбольный клуб «Реал» в пятый раз подряд признан самым дорогим футбольным клубом мира по версии журнала Forbes.

Стоимость мадридского клуба оценивается в $9,5 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее ($6,75 млрд), сообщает forbes.com

В тройку лидеров также вошли «Барселона» ($7,5 млрд) и «Манчестер Юнайтед» ($7,2 млрд). В десятку самых дорогих клубов попали: «Ливерпуль» ($6,2 млрд), «Пари Сен-Жермен» ($5,8 млрд), «Бавария» ($5,7 млрд), «Манчестер Сити» ($5,5 млрд), «Арсенал» ($5,4 млрд), «Челси» ($4,2 млрд) и «Тоттенхэм» ($3 млрд).

Всего в рейтинг Forbes вошли 30 клубов, чья совокупная стоимость достигла $87 млрд. Средняя стоимость одной команды составила $2,9 млрд, что на 21% больше, чем в 2025 году ($2,4 млрд).

Больше всего представителей в списке у Английской премьер-лиги (АПЛ) — 11 клубов, за ней следуют североамериканская Главная футбольная лига MLS с семью командами и итальянская Серия А (четыре клуба).

В прошедшем сезоне «Реал» впервые за пять лет остался без трофеев. Мадридцы финишировали вторыми в чемпионате Испании, уступив «Барселоне», а также завершили борьбу в Кубке Испании, проиграв «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. В Суперкубке страны «Реал» уступил в финале «Барселоне» (2:3).

Клуб также второй год подряд не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Команда вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала, проиграв мюнхенской «Баварии».

