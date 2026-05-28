ФИФА стала объектом расследования в США из‑за цен на билеты ЧМ за две недели до старта

Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси начали официальные расследования в отношении продаж билетов ФИФА на турнир, ссылаясь на опасения по поводу вводящей в заблуждение ценовой политики и точности распределения мест, в то время как критики обвиняют организацию в эксплуатации болельщиков, годами ждавших, когда соревнование пройдёт у них у порога, передает euronews.com

Как говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс и генеральный прокурор штата Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт направили повестки с требованием предоставить внутренние документы о том, как устанавливались цены на билеты и каким образом определялись и продвигались категории мест.

Расследование сосредоточено на восьми матчах на стадионе MetLife в Нью-Джерси, включая финал турнира, намеченный на 19 июля.

«Нью-йоркцы годами ждали, когда чемпионат мира пройдёт у них дома, и они заслуживают честного шанса на доступные билеты», — заявила Джеймс.

Часть расследования посвящена жалобам покупателей, которые утверждают, что получили места в менее привлекательных зонах стадиона, чем те, которые они изначально выбрали и оплатили.

По словам генеральных прокуроров, ФИФА усугубила путаницу, когда уже после завершения первоначального этапа продаж ввела новую премиальную категорию билетов Front Category, фактически перекроив иерархию мест для болельщиков, которые уже заплатили свои деньги.

Следователи также изучают использование ФИФА «переменного ценообразования» — модели, зависящей от спроса и впервые применённой на чемпионате мира.

По имеющимся данным, с октября 2025 по апрель 2026 года цены на билеты более чем на 90 матчей выросли, а расследование издания The Athletic выявило подорожание примерно на 25 % на игры в Мексике и Канаде.

«Никто не должен поддаваться манипуляциям и платить заоблачные суммы за места, а болельщики должны быть уверены, что билеты, которые они покупают, — это именно те билеты, которые они получат», — заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

«ФИФА превратила покупку билета на чемпионат мира в полосу препятствий из путаницы, искусственно создаваемого дефицита и непомерно высоких цен», — добавила генеральный прокурор штата Нью-Джерси.

На момент публикации ФИФА публично не комментировала расследование.

Расследование началось на фоне усиливающейся волны критики со стороны болельщиков и регуляторов в адрес турнира, который, как ожидается, принесёт организации около 13 млрд долларов (11,1 млрд евро).

Жалоба потребителей в ЕС

Американские повестки — не единичный случай.

В марте организация по защите прав потребителей Euroconsumers и сеть Football Supporters Europe (FSE) подали в Европейскую комиссию официальную жалобу, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением на рынке продажи билетов и назвав действующие цены «грабительскими» и «монументальным предательством» болельщиков.

Еврокомиссия подтвердила получение жалобы и заявила, что рассмотрит дело в рамках стандартных процедур, однако о дальнейшем ходе процесса с тех пор не сообщалось.

В центре европейской жалобы, как подчёркивают активисты, — вопиющий разрыв между обещаниями и реальностью.

Изначально ФИФА заявляла, что билеты на матчи группового этапа будут стоить от 60 долларов, однако, по данным Euroconsumers, почти ни одному болельщику не удалось купить места по такой цене.

Кроме того, через собственную платформу перепродажи организация взимает комиссию в 15 % как с покупателей, так и с продавцов — практику, которую в Euroconsumers называют крайне прибыльной для руководящего органа и вредной для прав потребителей.

«Пора положить конец этому динамическому ценообразованию и объявить с полной прозрачностью, какими будут цены», — заявила Эльс Бруггеман, руководитель департамента политики и правоприменения Euroconsumers.

ФИФА, которая называет себя некоммерческой организацией и утверждает, что её доходы перераспределяются между 211 ассоциациями-членами, защищает свою модель, ссылаясь на беспрецедентный глобальный спрос и более чем 500 млн запросов на билеты на турнир.