ФИФА создаст 3D-копии всех игроков ЧМ для точного определения офсайда.

Всего будут созданы цифровые сканы 1248 игроков (по 26 футболистов в 48 участвующих командах), на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время предтурнирной фотосессии, передает bbc.com

Технология дополнит систему автоматического звукового оповещения судей — она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 см. По словам представителей ФИФА, эта система позволит быстрее принимать решения в отношении положения «вне игры».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.