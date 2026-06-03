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bbc.com logobbc
3 Июня 2026, 14:34
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ФИФА создаст 3D-копии всех игроков ЧМ для точного определения офсайда

ФИФА создаст 3D-копии каждого футболиста — участника чемпионата мира 2026 года для более точного определения положения «вне игры».

ФИФА создаст 3D-копии всех игроков ЧМ для точного определения офсайда.
ФИФА создаст 3D-копии всех игроков ЧМ для точного определения офсайда.

Всего будут созданы цифровые сканы 1248 игроков (по 26 футболистов в 48 участвующих командах), на основе чего при помощи искусственного интеллекта появятся их 3D-копии. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время предтурнирной фотосессии, передает bbc.com

Технология дополнит систему автоматического звукового оповещения судей — она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 см. По словам представителей ФИФА, эта система позволит быстрее принимать решения в отношении положения «вне игры».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.

Источник
bbc.com logobbc
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