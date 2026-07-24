Дэвид Бекхэм на рекламе заработал больше Шакиры и Джастина Бибера на ЧМ.

Бекхэм на ЧМ-2026 заработал около $25 млн. Это больше, чем у Шакиры (около $20 млн) и Джастина Бибера (около $16 млн), выступавших на турнире.

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заработал на чемпионате мира 2026 года £19 млн (около $25 млн). По оценкам аналитиков, эта сумма больше гонораров Шакиры (около $20 млн), которая выступала во время открытия и закрытия ЧМ-2026, а также Джастина Бибера (около $16 млн), спевшего песню в перерыве финального матча, пишет mirror.co.uk

51-летний футболист, чей общий капитал вместе с супругой певицей и дизайнером Викторией Бекхэм оценивается в £1,85 млрд (около $2,5 млрд), сотрудничал с такими брендами, как McDonald's, Walkers и Stella Artois, а также появлялся на многочисленных матчах турнира.

Как отмечает издание, Бекхэм заработал на £8 млн ($10,7 млн) больше, чем сборная Англии получила за третье место на турнире.

Карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а также выигрывал чемпионаты Англии (шесть раз), Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов.

За сборную он сыграл 115 матчей и в течение шести лет был ее капитаном.

Победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали завоевали англичане, разгромившие французов со счетом 6:4 в матче за третье место.