Четыре самые влиятельные европейские футбольные лиги потребовали реформировать ФИФА.

Бундеслига, английская Премьер-лига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига направили совместное письмо руководству ФИФА с требованиями масштабных преобразований.

«Устоявшиеся основы футбола в последние годы оказались под угрозой из-за фундаментальных проблем с управлением, поскольку президент ФИФА активно продвигал идеи, носящие эксплуататорский характер, вместо того чтобы предотвращать их. Проблема управления в ФИФА выходит далеко за рамки деятельности одного конкретного человека», — говорится в заявлении.

Авторы письма в том числе сослались на неудавшийся проект с привлечением внешних инвесторов к продаже прав на ЧМ и на отмену дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна после звонка Дональда Трампа.

Лиги выдвигают три конкретных требования: реальное участие заинтересованных сторон в принятии решений, обеспечение принятия решений на основе фактических данных и защита ФИФА как хранительницы футбола от доминирования коммерческих интересов.

Лиги предлагают, чтобы избранный 18 марта 2027 года президент ФИФА в течение 100 дней создал независимую комиссию, а через шесть месяцев опубликовал ее отчет.

Инфантино пока остается единственным заявленным кандидатом на новый срок.