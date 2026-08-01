1 Августа 2026, 20:45
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Борец Василий Дьякон завоевал золото на международном турнире в Турции.
Борец Василий Дьякон завоевал золото на международном турнире в Турции
Молдавский карабинер Василий Дьякон занял первое место в весовой категории до 70 килограммов на престижных соревнованиях в городе Коджаэли, Турция. Об этом сообщает Генинспекторат карабинеров.
Спортсмен, представляющий Генеральный инспекторат карабинеров, успешно провел все поединки на Международном турнире по борьбе «Хасан Гемиджи и Газанфер Бильге». По ходу соревнований он одержал победы над борцами из Казахстана, Турции и Азербайджана, передает rupor.md
В решающем поединке за золотую медаль Василий Дьякон встретился с представителем Узбекистана. Молдавский спортсмен уверенно провел схватку, одолел соперника и стал чемпионом международного турнира.