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26 Июля 2026, 19:14
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Боксер Энтони Джошуа победил нокаутом, дважды побывав в нокдауне

Британец завершил бой против албанца Пренги во втором раунде.

Боксер Энтони Джошуа победил нокаутом, дважды побывав в нокдауне.
Боксер Энтони Джошуа победил нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа победил нокаутом албанца Кристиана Пренгу в поединке, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Бой завершился во втором раунде. В первом раунде Пренга дважды отправил британца в нокдаун.

Следующий бой у Джошуа, как ожидается, будет против соотечественника Тайсона Фьюри в ноябре. Фьюри 24 июля победил техническим нокаутом поляка Мариуша Ваха.

Джошуа одержал 30-ю победу в карьере при четырех поражениях. У Пренги второй проигрыш при 20 победах.

Источник
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