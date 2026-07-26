Боксер Энтони Джошуа победил нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

Британец завершил бой против албанца Пренги во втором раунде.

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа победил нокаутом албанца Кристиана Пренгу в поединке, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Бой завершился во втором раунде. В первом раунде Пренга дважды отправил британца в нокдаун.

Следующий бой у Джошуа, как ожидается, будет против соотечественника Тайсона Фьюри в ноябре. Фьюри 24 июля победил техническим нокаутом поляка Мариуша Ваха.

Джошуа одержал 30-ю победу в карьере при четырех поражениях. У Пренги второй проигрыш при 20 победах.