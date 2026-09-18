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bild.de logobild
18 Сентября 2026, 10:27
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Австралийская спортсменка отказалась от победы после скандального инцидента с диареей на гонке

Австралийская спортсменка Джоанна Витржик отказалась от победы на соревнованиях Hyrox в Пекине после того, как во время гонки у нее случилось тяжелое расстройство желудка.

Австралийская спортсменка отказалась от победы после скандального инцидента с диареей на гонке.
Австралийская спортсменка отказалась от победы после скандального инцидента с диареей на гонке.

Несмотря на это, 24-летняя участница продолжила дистанцию и в итоге финишировала первой. Кадры с соревнований разошлись по соцсетям и вызвали споры о том, почему организаторы не остановили спортсменку, пишет bild.de

«Я хочу искренне извиниться перед людьми в Китае, своими соперниками, зрителями и организаторами Hyrox. Перед стартом я чувствовала себя здоровой и не замечала никаких признаков болезни», — написала Витржик в Instagram.

Спортсменка попросила аннулировать свой результат и начисленные за победу очки.

«Оглядываясь назад, я должна была сойти с дистанции. Я беру на себя ответственность за свое поведение и прошу прощения за причиненные неудобства», — добавила Витржик.

После случившегося сооснователь Hyrox Мориц Фюрсте заявил, что организаторы намерены изменить правила, чтобы подобные ситуации в будущем регулировались более четко.

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Источник
bild.de logobild
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