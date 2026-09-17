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customs.gov.md logocustoms
17 Сентября 2026, 15:53
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Жителя юга Молдовы обвиняют в незаконной продаже более 300 000 сигарет

Сотрудники Таможенной службы под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) расследовали деятельность жителя юга страны, обвиняемого в продаже сигарет без акцизных марок.

Жителя юга Молдовы обвиняют в незаконной продаже более 300 000 сигарет.
Жителя юга Молдовы обвиняют в незаконной продаже более 300 000 сигарет.

Часть из них была маркирована предположительно поддельными акцизными марками, передает customs.gov.md

В ходе уголовного расследования, проведенного Таможенной службой, была задокументирована деятельность 34-летнего мужчины. По данным следствия, своими действиями, совершенными в 2025 году, он мог причинить государству ущерб на сумму более 500 000 леев.

Уголовное дело передано в суд. Кроме того, по ходатайству прокуроров PCCOCS был наложен арест на 220 000 леев и 1 000 долларов США. Предполагается, что эти деньги были получены от незаконной продажи сигарет. Средства могут быть конфискованы после вынесения приговора.

Согласно Уголовному кодексу, обвиняемому грозит штраф от 27 500 до 52 500 леев, неоплачиваемые общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу, причастному к делу, грозит штраф от 100 000 до 200 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Обвиняемый считается невиновным до вступления в законную силу окончательного решения суда.

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Источник
customs.gov.md logocustoms
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