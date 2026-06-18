Жительница Кишинева рассказала о преследовавшем её мужчине: "Я вовремя позвонила в полицию".

В Кишиневе молодая девушка едва не стала жертвой преступления — ночью по дороге домой её выслеживал подозрительный мужчина - вышел с ней на одной остановке и пытался догнать.

Молодая жительница Кишинёва рассказала в социальных сетях о неприятном инциденте, который произошёл с ней в вечернее время, и призвала горожан не игнорировать любые признаки опасности и своевременно обращаться в правоохранительные органы, пишет locals.md со ссылкой на stiri.md

По словам девушки, ночью её начал преследовать неизвестный мужчина, поведение которого показалось ей подозрительным. Осознав возможную угрозу, она незамедлительно связалась с полицией, что позволило оперативно отреагировать на ситуацию и установить личность человека.

Инцидент произошёл во вторник вечером, однако точное место происшествия автор публикации не раскрыла.

В своём обращении девушка призвала женщин быть особенно внимательными во время передвижения по городу в тёмное время суток.

"Девушки и женщины, будьте осторожны на улицах Кишинёва ночью. Меня преследовал неизвестный мужчина, и, к счастью, я успела обратиться в полицию. На моём месте мог оказаться любой человек. В подобных ситуациях важно не ждать развития событий, а сразу принимать меры для собственной безопасности", — отметила она.

Автор публикации подчеркнула, что своевременное обращение за помощью может предотвратить возможные правонарушения и уберечь людей от опасности.