7 Июня 2026, 09:36
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Женщина находится в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа многоквартирного дома
Инцидент произошел вчера, 6 июня, на улице Флорилор в Кишиневе.
По предварительной информации, пострадавшей является 31-летняя женщина, которая предположительно упала с шестого этажа многоквартирного дома, сообщает stiri.md
Полиция сообщила, что женщина была доставлена в тяжелом состоянии в больницу для оказания медицинской помощи.
Проводится расследование, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.