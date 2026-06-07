Женщина находится в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа многоквартирного дома.

По предварительной информации, пострадавшей является 31-летняя женщина, которая предположительно упала с шестого этажа многоквартирного дома, сообщает stiri.md

Полиция сообщила, что женщина была доставлена в тяжелом состоянии в больницу для оказания медицинской помощи.

Проводится расследование, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.