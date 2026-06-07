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stiri.md logostiri
7 Июня 2026, 09:36
7 211
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Женщина находится в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа многоквартирного дома

Инцидент произошел вчера, 6 июня, на улице Флорилор в Кишиневе.

Женщина находится в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа многоквартирного дома.
Женщина находится в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа многоквартирного дома.

По предварительной информации, пострадавшей является 31-летняя женщина, которая предположительно упала с шестого этажа многоквартирного дома, сообщает stiri.md

Полиция сообщила, что женщина была доставлена в тяжелом состоянии в больницу для оказания медицинской помощи.

Проводится расследование, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Источник
stiri.md logostiri
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