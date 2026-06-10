Заключенный сбежал из-под охраны после посещения медучреждения в Кишиневе.

По данным ведомства, мужчину доставили в медучреждение под конвоем для проведения обследований. Побег произошел после выхода из здания, передает rupor.md

Сотрудники пенитенциарной системы задержали заключенного сразу после инцидента. Его вернули под охрану администрации учреждения. По факту произошедшего начаты проверки.