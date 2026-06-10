10 Июня 2026, 13:47
3 869
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Заключенный сбежал из-под охраны после посещения медучреждения в Кишиневе
Заключенный, находившийся в тюрьме №16 Прункул, попытался сбежать после выхода из медицинского учреждения в Кишиневе. Об этом сообщила Национальная администрация пенитенциарных учреждений.
По данным ведомства, мужчину доставили в медучреждение под конвоем для проведения обследований. Побег произошел после выхода из здания, передает rupor.md
Сотрудники пенитенциарной системы задержали заключенного сразу после инцидента. Его вернули под охрану администрации учреждения. По факту произошедшего начаты проверки.