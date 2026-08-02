За несколько часов три человека утонули в разных районах Молдовы.

В субботу, 1 августа, сразу несколько трагедий произошли в Хынчештском, Чимишлийском и Дубоссарском районах, где в водоемах и реке Днестр утонули три человека.

Первый случай произошел около 17:25 за пределами города Чимишлия. Прохожий обнаружил тело 52-летнего мужчины, который, по предварительной информации, отправился на рыбалку к одному из прудов, передает deschide.md

Примерно через 15 минут в селе Пырыта Дубоссарского района 40-летний мужчина вошел в воды Днестра, чтобы искупаться, однако на поверхность больше не выплыл. Позже его тело обнаружили сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Третья трагедия произошла около 20:00 в селе Чоара Хынчештского района. В одном из прудов было обнаружено тело 48-летнего мужчины. О случившемся в правоохранительные органы сообщил брат погибшего.

Обстоятельства всех трех трагедий предстоит установить правоохранителям.