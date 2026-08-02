theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
2 Августа 2026, 15:14
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

За несколько часов три человека утонули в разных районах Молдовы

В субботу, 1 августа, сразу несколько трагедий произошли в Хынчештском, Чимишлийском и Дубоссарском районах, где в водоемах и реке Днестр утонули три человека.

За несколько часов три человека утонули в разных районах Молдовы.
За несколько часов три человека утонули в разных районах Молдовы.

Первый случай произошел около 17:25 за пределами города Чимишлия. Прохожий обнаружил тело 52-летнего мужчины, который, по предварительной информации, отправился на рыбалку к одному из прудов, передает deschide.md

Примерно через 15 минут в селе Пырыта Дубоссарского района 40-летний мужчина вошел в воды Днестра, чтобы искупаться, однако на поверхность больше не выплыл. Позже его тело обнаружили сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Третья трагедия произошла около 20:00 в селе Чоара Хынчештского района. В одном из прудов было обнаружено тело 48-летнего мужчины. О случившемся в правоохранительные органы сообщил брат погибшего.

Обстоятельства всех трех трагедий предстоит установить правоохранителям.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте