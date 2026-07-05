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unimedia.info logounimedia
5 Июля 2026, 16:00
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Врачи о гибели патрульных в Сынжерейском районе: Умерли с разницей в 15 минут

Полицейские, получившие тяжелые травмы в результате ДТП в Сынжерейском районе, были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Врачи о гибели патрульных в Сынжерейском районе: Умерли с разницей в 15 минут.
Врачи о гибели патрульных в Сынжерейском районе: Умерли с разницей в 15 минут.

Как сообщили Life Documentary, 25-летнего Николае Драгана привезли с ампутированной ногой, которая находилась рядом с ним, а 29-летний Михаил Кирияк поступил в состоянии комы, пишет unimedia.info

По словам пресс-секретаря Сынжерейской районной больницы Иона Галоса, оба сотрудника полиции были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Первым, в 14:40, в больницу доставили 25-летнего Николае Драгана.

«Оба были госпитализированы после ДТП в крайне тяжелом состоянии бригадами скорой медицинской помощи. Первым поступил более молодой пациент. У него была политравма и многочисленные повреждения. Левая нога была ампутирована на уровне колена, при этом конечность находилась рядом с ним», — рассказал Галос.

В 15:20 в больницу доставили 29-летнего Михаила Кирияка. По дороге в медучреждение он впал в кому после получения тяжелых травм обеих ног.

«Травмы у обоих были практически одинаковыми», — отметили представители больницы.

За жизни полицейских боролись также хирурги из Кишинева, которых срочно вызвали для проведения операций. Один из травматологов-ортопедов, участвовавших в хирургическом вмешательстве, заявил, что полученные молодыми людьми травмы были несовместимы с жизнью.

«Первым борьбу за жизнь проиграл Михаил Кирияк. Во время операции, в 15:45, у него остановилось сердце. Были проведены реанимационные мероприятия, операция продолжалась параллельно с реанимацией. В 16:45, после более чем часа усилий, была констатирована биологическая смерть.

Николае Драган умер через 15 минут после своего коллеги. У него дважды произошла остановка сердца и дыхания, а биологическая смерть была констатирована в 16:59», — сообщили врачи.

23 июня на трассе R6, в селе Григоровка Сынжерейского района, двое патрульных полицейских были сбиты автомобилем, когда находились на обочине во время службы. Позже оба скончались в больнице. Погибшим было 25 и 29 лет.

По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, водитель, сбивший полицейских, вероятно, заснул за рулем.

Источник
unimedia.info logounimedia
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