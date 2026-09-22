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politia.md logopolitia
22 Сентября 2026, 09:40
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Водителя, сбившего насмерть подростка в Бричанском районе, задержали

Полиция Единецкого района установила личность и задержала водителя, который 21 сентября сбил 17-летнего подростка на самокате и скрылся с места ДТП.

Водителя, сбившего насмерть подростка в Бричанском районе, задержали.
Водителя, сбившего насмерть подростка в Бричанском районе, задержали.

По данным полиции, за рулём автомобиля Volkswagen находился 27-летний мужчина, родом из села Гординешть Единецкого района.

В результат ДТП погиб 17-летний подросток из села Старые Каракушаны. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

По данным источников pulsmedia.md, в момент аварии водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября. Автомобиль Volkswagen сбил подростка, который ехал на самокате. После столкновения автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.

Водителя, сбившего насмерть подростка в Бричанском районе, задержали

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