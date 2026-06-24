Водитель, сбивший насмерть двух полицейских в Сынжерейском районе, задержан на 72 часа.

51-летний водитель, сбивший двух полицейских на своем автомобиле, задержан.

Сотрудники правоохранительных органов должны установить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время аварии. Полицейские получили травмы, оформляя нарушение Правил дорожного движения на обочине дороги, передает stiri.md со ссылкой на protv.md

29-летний Михаил Кириак и 25-летний Николае Драган - оба сотрудника Национального инспектората общественной безопасности. По предварительной информации, они находились вне служебного автомобиля, припаркованного в соответствии с законом и с включенными проблесковыми маячками, и оформляли документы на имя водителя, остановленного для проверки.

В этот момент Volkswagen врезался в полицейскую машину. Удар был настолько сильным, что двое полицейских оказались зажаты между двумя автомобилями.

Очевидцы говорят, что это был кошмар. Некоторые из них утверждают, что полицейские получили крайне серьёзные травмы нижних конечностей.

«Один полицейский лежал без ноги. Говорят, что водитель заснул за рулём и проснулся от удара. Они стояли позади полицейской машины и были раздавлены», - говорят очевидцы.

«Один был без обеих ног, а другой — без ноги», — говорят свидетели.

Полицейских срочно доставили в районную больницу, где врачи пытались спасти им жизнь. По словам медицинских работников, один из полицейских уже при поступлении находился в состоянии остановки сердца. Обоим сделали экстренные операции, но их состояние было критическим.

Врачи сообщили, что у пострадавших были травматические ампутации нижних конечностей ниже колен. Во время операций у обоих полицейских произошла остановка сердца, и попытки реанимации оказались безуспешными.