theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 15:17
4 497
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию

Водитель, причастный к смертельному ДТП в селе Садаклия Бессарабского района, 17 сентября добровольно пришел в полицию.

Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию.
Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию.

Мужчину задержат на 72 часа, передает rupor.md

По данным полиции, подозреваемому 26 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

ДТП произошло 16 сентября. Автомобиль сбил женщину, которая погибла от полученных травм. После аварии водитель скрылся.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте