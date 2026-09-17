Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию

Водитель, причастный к смертельному ДТП в селе Садаклия Бессарабского района, 17 сентября добровольно пришел в полицию.

Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию.