17 Сентября 2026, 15:17
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Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию.
Водитель, насмерть сбивший женщину в Садаклии, сам пришел в полицию
Водитель, причастный к смертельному ДТП в селе Садаклия Бессарабского района, 17 сентября добровольно пришел в полицию.
Мужчину задержат на 72 часа, передает rupor.md
По данным полиции, подозреваемому 26 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
ДТП произошло 16 сентября. Автомобиль сбил женщину, которая погибла от полученных травм. После аварии водитель скрылся.