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19 Сентября 2026, 20:57
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Водитель на высокой скорости проехал через переход, не уступив дорогу женщине

Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора на улице Мирон Костин в столице.

Водитель на высокой скорости проехал через переход, не уступив дорогу женщине.
Водитель на высокой скорости проехал через переход, не уступив дорогу женщине.

На кадрах видно, как женщина начинает переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент приближающийся автомобиль продолжает движение, практически не снижая скорости, и проезжает перед пешеходом.

Женщина была вынуждена остановиться, чтобы пропустить машину.


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