Водитель на высокой скорости проехал через переход, не уступив дорогу женщине.

Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора на улице Мирон Костин в столице.

На кадрах видно, как женщина начинает переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент приближающийся автомобиль продолжает движение, практически не снижая скорости, и проезжает перед пешеходом.

Женщина была вынуждена остановиться, чтобы пропустить машину.



